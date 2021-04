utenriks

Sesongjusterte tal for omsetning i varehandelen viser ein auke på 9,8 prosent i mars månad, medan det var ein nedgang på 3 prosent månaden før, viser tal frå USAs handelsdepartement.

Auken blir forklart med at 124 millionar amerikanarar no har fått minst ein dose med koronavaksine, og at styresmaktene dei siste vekene har gitt nesten alle vaksne amerikanarar krisehjelp i form av sjekkar på 1.400 dollar, nærare 12.000 kroner.

(©NPK)