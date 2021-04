110.000 klager på BBCs prins Philip-dekning

utenriks

Prins Philip døydde 9. april, og BBC avbraut ordinære programpostar og hadde ekstrasendingar både i radio og TV.

Mange britar lét seg provosere og meiner bortgangen til den 99 år gamle prinsen fekk altfor stor merksemd.

Reaksjonane var så mange at BBC oppretta ei eiga nettside for dei som ønskte å klage, noko 110.000 britar har gjort dei siste seks dagane. No er nettsida fjerna.

– Vi erkjenner at enkelte sjåarar mislikte omfanget av dekninga og dei følgjene det fekk for ordinære programpostar på TV og i radio, heiter det i ein kommentar frå den britiske kringkastaren.

(©NPK)