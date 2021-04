Øltørste britar gav klingande mynt i kassa for gjenopna pubar

utenriks

Auken var såpass stor sjølv om berre 38,2 prosent av stadane – rundt 41.100 lokale – hadde uteservering, som var eit vilkår for å kunne opne igjen.

Heller ikkje vêret kunne stoppe britane. Det var kjølig i London og store delar av England den første halvdelen av dagen.

Andre stadar kan opne i neste trinn i gjenopninga, som etter planen finn stad 17. mai. Pubane og restaurantane i England har vore stengde i minst tre månader som følgje av koronapandemien.

Storbritannia har vore hardt ramma av pandemien, men dei siste månadene har svært mange vorte vaksinerte.

Også i Skottland, Wales og Nord-Irland blir tiltaka trappa ned – men ikkje fullt så raskt som i England.

Statsminister Boris Johnson har lagt ein plan der målet er full gjenopning innan 21. juni.

Johnson hadde eigentleg tenkt å feire måndagen med ein øl på ei uteservering, eitt år etter at han vart utskriven frå sjukehus etter å ha vore alvorleg koronasjuk. Men den planen vart skrinlagd etter prins Philips bortgang.

Storbritannia har registrert over 4,3 millionar smittetilfelle og over 127.000 koronarelaterte dødsfall. Samtidig går vaksinasjonen raskt, og over 60 prosent av den vaksne befolkninga har fått første vaksinedose.

(©NPK)