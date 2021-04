WHO fryktar auka smittespreiing under ramadan

utenriks

Førre veke auka talet på nye påviste smittetilfelle med 22 prosent i regionen, medan talet på koronarelaterte dødsfall auka med 17 prosent, ifølgje WHOs regionale sjef Ahmed al-Mandhari.

– Vi er særleg bekymra over at den noverande situasjonen kan bli ytterlegare forverra under ramadan dersom folk ikkje held fast ved smitteverntiltaka som bevisleg verkar, seier han.

Fastemånaden ramadan vart i dei fleste muslimske land innleidd tysdag. Truande muslimar fastar frå soloppgang til solnedgang, då dei tradisjonelt samlast til måltid saman med familie og venner.

