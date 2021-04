USAs sentralbank ikkje bekymra over statsgjelda

utenriks

Den amerikanske statsgjelda aukar ifølgje sentralbanken på «uhaldbart vis», men det noverande gjeldsnivået kan lett blir betent av styresmaktene, seier sentralbanksjef Jerome Powell.

– Dette er ikkje tida for å prioritere den bekymringa, men det er likevel ei viktig bekymring som eg trur at vi til sjuande og sist må komme tilbake til når økonomien er sterk, seier Powell.

Den amerikanske statsgjelda nærmar seg no 240.000 milliardar kroner, noko som svarer til over 700.000 kroner per innbyggjar, viser ei oversikt på usdebtclock.org.

