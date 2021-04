utenriks

Smitteauken skjer samtidig som styresmaktene har vore under kritikk for ein langsam vaksinasjonsprosess. Styresmaktene er på si side bekymra for disiplinen til sørkoreanarane, og dei skal dei kommande dagane vurdere å stramme inn restriksjonane.

Sør-Korea har registrert til saman 111.419 smittetilfelle og 1.782 dødsfall sidan pandemien trefte landet.

