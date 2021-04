Russland åtvarar mot eskalering i Afghanistan når USA trekker seg ut

utenriks

USAs president Joe Biden har varsla at USA vil trekkje ut alle styrkane sine innan 20-årsdagen for 11. september-angrepa i haust. Det betyr at også norske soldatar og andre Nato-styrkar forlèt landet etter nesten 20 år i krig.

Uttrekkinga skjer rundt fem månader seinare enn det som vart avtalt mellom Trump-administrasjonen og Taliban. Det kan gjere forhandlingane om ein fredsavtale mellom Taliban og afghanske styresmakter vanskeleg, meiner Russland.

– Det som er urovekkjande er at den væpna konflikten i Afghanistan kan eskalere i nær framtid, noko som igjen undergrev forsøket på å starte direkte, interne forhandlingar, skriv russisk UD i ei pressemelding.

