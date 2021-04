Redaktørar i studentavis sikta etter Navalnyj-omtale

utenriks

Kvartetten er sikta for å ha oppmoda mindreårige til å delta i ulovleg aktivitet. Politiet ransaka heimane deira, avislokalet og leilegheita til to av foreldra deira, ifølgje studentavisa Doxa og ei menneskerettsgruppe.

Ifølgje Doxa knyter siktinga seg til ein video om dei landsomfattande protestane til støtte for Navalnyj i januar og februar. I videoen blir det snakka om presset elevar og studentar møtte før protestane.

Kommunikasjonstilsynet Roskomnadzor kravde at videoen skulle slettast. Tilsynet hevda at han inneheldt informasjon som oppmoda mindreårige til å delta i ulovleg aktivitet. Avisene følgde ordren, men tok ut søksmål.

Doxa uttalte onsdag at videoen ikkje inneheldt noka oppmoding om ulovlege handlingar, og at dei sa at unge menneske ikkje burde vere redd for å uttrykkje meininga si.

– Presset journalistmiljøet har stått overfor nyleg, er utan sidestykke, men vi vil ikkje stoppe arbeidet vårt. Vi vil halde fram med å dekkje det som er viktig for unge menneske og vil halde fram med å stå opp for rettane deira, skriv studentavisa i ei fråsegn.

Redaktørane risikerer opptil tre års fengsel.

