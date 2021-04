Politimannen som skaut Jacob Blake, er tilbake på jobb

utenriks

Politibetjent Rusten Sheskeys skot mot Jacob Blake vart fanga opp på eit mobilopptak av eit vitne. Det vart ikkje teke ut tiltale mot politimannen, då påtalemakta meinte han handla i sjølvforsvar.

Blake vart frå kort hald skoten sju gonger i ryggen på veg inn i bilen sin og vart lam frå livet og ned. Skytinga utløyste valdelege demonstrasjonar i Wisconsin, og over 250 personar vart arresterte i dagane etter.

Politisjef Daniel Miskinis i Kenosha seier i ei fråsegn at Sheskey var tilbake på jobb 31. mars og at han ikkje vil få noka disiplinærstraff.

– Sjølv om denne hendinga har vorte gjennomgått på fleire nivå, veit eg at enkelte ikkje vil vere fornøgde med dette utfallet. Likevel, gitt fakta i saka, har den einaste rettmessige og passande avgjerda vorte teken, seier Miskinis i uttalen.

Sheskey og to andre betjentar rykte ut til ei kvinne som melde at kjærasten hennar var uønskt på staden. Politiet prøvde å arrestere Blake og brukte elektrosjokkvåpen, utan at det hjelpte.

Blake gjekk inn i bilen sin, og han lente seg ifølgje forklaringa til politibetjentane framover og tok fram ein kniv, som han nekta å gi slepp på då han fekk ordre om det. To av Blakes barn sat i baksetet. Sheskeys advokat, Brendan Matthews, har forklart at Sheskey vedtok å skyte då Blake byrja å snu seg mot Sheskey med kniven i handa.

Skytinga fann stad tre månader etter at George Floyd døydde etter at ein politimann sette kneet mot halsen hans i over ni minutt under ein arrestasjon.

(©NPK)