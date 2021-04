Medier: Danmark skrotar AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Ifølgje Politikken er det òg vedteke å setje Johnson & Johnson-vaksinen på pause inntil vidare medan EUs legemiddeltilsyn (EMA) kjem med ei avgjerd.

Bakgrunnen er at bruken av vaksinen, som også kallast Janssen-vaksinen, er sett på vent i USA, medan produsenten sjølv har varsla at den utset utrullinga til Europa.

I USA er det meldt om seks tilfelle av det sjeldne sjukdomsbiletet med ein kombinasjon av blodpropp og lågt tal på blodplater. Det er tilsynelatande likt sjukdomsbiletet som gjorde at AstraZeneca-vaksinen vart mellombels stansa i Noreg og store delar av Europa i mars.

Av dei seks tilfella er éin person er død, og éin av dei er i kritisk tilstand. Tilfella utgjer førebels ein ekstremt liten del av dei 6,8 millionar dosane som er distribuerte i USA.

Pressekonferanse

Helsestyresmaktene i Danmark vil onsdag klokka 14 orientere om AstraZeneca-vaksinen og den framtidige rolla for denne i vaksinasjonsprogrammet. Danmark avbraut 11. mars bruken av vaksinen etter at ei 60 år gammal kvinne døydde av blodpropp etter at ho vart vaksinert.

Noreg og mange land følgde etter. I Noreg er det meldt om tre slike dødsfall. Fleire har sidan teke opp att bruken av AstraZeneca-vaksinen på enkelte aldersgrupper, men ikkje Noreg og Danmark. Årsaka er bekymringar for sjeldne biverknader i form av ein tilstand med blodpropp kombinert med låge blodplater.

Liten prosentdel

Blant 34 millionar vaksinerte med AstraZeneca i EØS per 4. april var det påvist 222 blodpropptilfelle, ifølgje EUs legemiddeltilsyn.

Torsdag kjem Noreg med ei vurdering om bruken av AstraZeneca-vaksinen skal takast opp att. Det kjem òg ei vurdering om Johnson & Johnson-vaksinen.

Folkehelseinstituttet har varsla at vaksinasjonen av alle over 18 år kan bli forseinka i inntil tolv veker dersom verken AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaksinen blir teken i bruk i Noreg.