Johnson & Johnson pausar vaksinetesting

Selskapet skriv at tryggleiken og helsa til folk som bruker produkta deira, er øvste prioritet, og viser til tilfella av blodpropp hos vaksinerte.

Legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC vil mellombels stanse bruken i USA medan dei held fram med å granske tilfella. Johnson & Johnson viser til at dei har bestemt seg for å utsetje vaksineutrullinga i Europa og at vaksinetestinga blir sett på vent «medan vi oppdaterer retningslinjer for forskarar og deltakarar» i studiane.

EUs legemiddeltilsyn EMA opplyste førre veke at dei opna gransking av blodpropptilfella.

