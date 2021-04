IEA hevar forventningane til oljeetterspurnaden

utenriks

IEA ventar no at etterspurnaden etter olje i år vil auke med 5,7 millionar fat per dag på verdsbasis.

Også oljekartellet Opec har justert opp forventningane sine. Tysdag opplyste kartellet at dei ventar ein global oljeetterspurnad på 96,5 millionar fat per dag i 2021.

IEAs anslag er marginalt høgare, 96,7 millionar fat per dag.

Oljeetterspurnaden fall bratt i fjor då store delar av verdsøkonomien vart nedstengd som følgje av koronakrisa. Gruppa av oljeproduserande land som kallast Opec, svarte med å avgrense produksjonen sin, noko som bidrog til å dempe fallet i oljeprisen.

