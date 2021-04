utenriks

Samtidig er datoen for når alle over 50 år kan forvente å ha fått første dose, utsett med to veker. Dette blir no venta å bli i slutten av mai.

Bakgrunnen for utsetjinga er avgjerda om å droppe AstraZeneca-vaksinen frå det danske vaksinasjonsprogrammet.

I den danske gjenopningsavtalen blir tidspunktet når alle over 50 år har fått tilbod om minst éin vaksinedose, beskrive som ein viktig milepæl.

