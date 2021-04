utenriks

I tillegg er datoen for når alle over 50 år kan forvente å ha fått første stikk, framskunda med to veker. Ifølgje den nye vaksinekalenderen til Sundhedsstyrelsen vil det vere veke 21, det vil seie slutten av mai.

Tidspunktet er viktig for gjenopningsavtalen som har vorte inngått i Danmark.

– Når dei eldste og sårbare, og alle over 50 år som ønskjer å vere det, er vaksinerte med første stikk, vil det vere ein milepæl i pandemihandteringa i Danmark, heiter det i avtalen om gjenopning.

