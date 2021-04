WHO vil ha forbod mot sal av levande dyr på matmarknader

utenriks

– Dyr, spesielt ville dyr, er kjelda til over 70 prosent av framveksande smittsame sjukdommar hos menneske, og mange blir forårsaka av nye virus. Ville pattedyr utgjer spesielt ein risiko for framveksten av nye sjukdommar, seier WHO i ei fråsegn tysdag.

Tradisjonelle marknader spelar rett nok ei viktig rolle i å skaffe mat og livsgrunnlag for store befolkningar, men forbod mot sal av levande ville dyr kan verne helsa både til dei som jobbar på marknadene og kundane, påpeikar WHO.

Nokre av dei tidlegast kjende tilfella av covid-19 er knytte til ein slik marknad i Wuhan i Kina, der mange av dei første pasientane var tilsette eller kundar, heiter det i utsegna til WHO.

– Tradisjonelle marknader, der levande dyr blir haldne, slakta og stilte ut, utgjer ein særleg risiko for overføring av sjukdom til tilsette og kundar, slår WHO fast i ei mellombels rettleiing som organisasjonen har utvikla i samarbeid med Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) og FNs miljøprogram (UNEP).

– Rettleiinga oppmodar land til å suspendere salet av fanga levande ville dyr på matmarknader som naudtiltak, uttaler WHO.

Organisasjonen oppmodar òg regjeringar til å stengje delar av matmarknader der levande ville dyr blir selde, om det ikkje finst tilstrekkelege tryggingsvurderingar.

