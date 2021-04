Studie: Britisk virusvariant er ikkje like alvorleg som frykta

utenriks

Studien er publisert i det anerkjende medisinske tidsskriftet The Lancet, skriv Reuters.

Varianten vart først oppdaga i den engelske byen Kent på tampen av fjoråret. Sidan har han vorte påvist i over 100 land og er no mellom anna den dominerande varianten i USA, ifølgje det amerikanske smitteverninstituttet CDC.

Studien er av 496 koronapasientar, som vart innlagde i britiske sjukehus i november og desember i fjor. Forskarane har samanlikna utviklinga til dei med B117 og andre variantar av viruset. Dei fann ingen forskjellar i risikoen for alvorleg sjukdom, dødsfall eller andre kliniske utfall.

I ein annan studie, som også er publisert i The Lancet, heiter det at koronavaksinar sannsynlegvis er effektive mot den britiske varianten, sidan det ikkje ser ut til å vere nokon høgare risiko for reinfeksjonar, når han blir samanlikna med andre variantar.

Det blir anteke at den britiske varianten er mellom 40–70 prosent meir smittsam enn tidlegare dominerande variantar.

