Regjeringa til Merkel opnar for portforbod

utenriks

Forslaget om endringar i den nasjonale smittevernlova blir omtalt av regjeringa som ein naudbrems. Det opnar for lokalt portforbod frå klokka 21 til 5, med unntak for medisinske akuttilfelle og unntak for folk som arbeider i dette tidsrommet og ikkje kan gjere det heimanfrå.

Reglane omfattar òg stenging av ikkje-nødvendige butikkar og kulturlokale. Det blir òg opna for strengare avgrensingar på sportsarrangement. Privatlivet blir òg ramma. Private samankomstar må avgrensast til berre éin husstand og éin utanforståande person.

Kan stengje skular

Vidare gjer reglane det mogleg for føderale styresmakter å stengje skular i heile landet, noko som betyr at kvar enkelt delstat mistar høvet til å bestemme over dette sjølv. I staden blir det nettbasert undervisning om det over ein sjudagarsperiode blir registrert meir enn 200 smittetilfelle per 100.000 personar.

Regjeringa vart tysdag òg samd om ein ny regel som tvingar arbeidsgivarar til å sørgje for vekevise koronatestar for tilsette som ikkje kan jobbe heimanfrå.

Tredje smittebølgje

Den såkalla naudbremsen til regjeringa skal brukast dersom smittepresset blir for høgt nokre stader i landet.

Dei nye koronareglane må godkjennast av nasjonalforsamlinga, der Merkels regjeringskoalisjon har fleirtal, før dei kan tre i kraft.

Landet er i ei tredje smittebølgje. Dette er kanskje den vanskelegaste bølgja til no, uttalte regjeringssjef Angela Merkel måndag.

Formålet med den nye lova er å setje i verk eit felles sett nasjonale reglar, uttalte talsmannen til Merkel, Steffen Seibert, måndag.

Kontroversielt

Dei noverande koronatiltaka er vedtekne i samarbeid med føderale styresmakter i Berlin og dermed i teorien implementert av føderale styresmakter.

Men Tyskland er eit svært desentralisert land der dei 16 delstatsregjeringane har omfattande makt til å innføre og fjerne restriksjonar. Regionale og nasjonale leiarar er splitta i synet på bruken av restriksjonar.

Til no har det i fleire tilfelle vore slik at regionale leiarar har vorte samde med Merkel om innføring av tiltak, som stenging av butikkar og kinoar, utan at dette har vorte gjennomført i praksis.

Skepsis

På lokalt og regionalt nivå er ønsket regjeringa har om nasjonale reglar vorte møtt med skepsis.

– Det er ein stor feil å ta frå regionane makt midt i ei krise, sa innanriksminister Boris Pistorius i Niedersachsen til Die Welt måndag.

Den tyske foreininga for byar og kommunar (DStGB) er òg motstandar av ei slik endring.

– Forslag om portforbod er konstitusjonelt problematisk, uttalte organisasjonen overfor Rheinische Post måndag.

(©NPK)