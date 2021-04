utenriks

Legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC kjem tysdag til å be om stans i vaksinasjonen på føderale senter og be delstatane følgje etter, melder The New York Times.

Tilfelle i USA der folk har fått blodpropp etter å ha fått Janssens koronavaksine, gjorde at EUs legemiddeltilsyn førre veke òg opna ei granskingssak.

Koronavaksinen til Johnson & Johnson, som også er kjend som Janssen-vaksinen, vart godkjend i EU og Noreg i mars, og dei første leveransane kjem denne veka.