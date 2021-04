Nesten 105.000 vaksinerte på éin dag i Danmark

utenriks

– No blir resultatet evaluert, så vi er klare til fortsatt effektiv utrulling. Stor ros til alle involverte i storskalaforsøket. Takk for innsatsen. Vi held fram arbeidet, skriv helseminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

68 vaksinasjonssenter deltok i stresstesten, som skulle sørgje for at Danmarks fem regionar og alle nødvendige IT- og logistikksystem innan kort tid er klare til massevaksinasjon i stor skala. Målet er å vere godt førebudd når det snart skal byrje å komme større leveransar frå vaksineprodusentane.

