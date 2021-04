Minneapolis-politiet meiner mann vart drepen ved eit uhell

utenriks

Politiet brukte måndag tåregass mot demonstrantar som braut portforbodet i Minneapolis. Det vart innført etter at politiet dagen før skaut ein svart 20-åring.

Daunte Wright vart stansa av ein politipatrulje i Minneapolis-forstaden Brooklyn Center, men vart skoten då han stakk av frå staden. Kort tid etter kolliderte han og vart erklært død.

Hendinga utløyste kraftige protestar og samanstøytar mellom demonstrantar og politi natt til måndag, og Minneapolis-borgarmeister Jacob Frey kunngjorde måndag portforbod mellom klokka 19 og 6.

– Vi kan ikkje tillate at smerte blir til valdsbruk, sa Frey.

President Joe Biden har kondolert familien, og oppmoda måndag folk til å behalde roa, etter å ha sett videoen til politiet av hendinga.

– Vi veit at sinnet, smerta og traumaet hos svarte amerikanarar er ekte, sa Biden frå Det kvite hus, før han la til at det «ikkje rettferdiggjer vald og plyndring».

Tåregass mot demonstrantar

Trass portforbodet samla rundt hundre demonstrantar seg utanfor politistasjonen i Brooklyn Center, der dei ropte namnet til Wright og viste skilt med påskrifter som «Kvifor døde Daunte?» og «Ikkje skyt».

Rundt halvannan time etter at portforbodet tredde i kraft, byrja politiet å bruke tåregass, i eit forsøk på å bryte opp demonstrasjonane.

Somme demonstrantar som brukte gassmasker, plukka opp gassbehaldarane og kasta dei tilbake mot politiet.

Som følgje av dei store demonstrasjonane natt til måndag styrkte politiet nærværet sitt. Det var venta at talet på soldatar frå nasjonalgarden ville bli meir enn dobla, til over tusen måndag kveld.

Borgarmeister tek til orde for sparking

Rettsmedisinaren i Hennepin fylke har slått fast at dødsårsaka var eit skot i brystet, og ifølgje styresmaktene vart ein kvinneleg medpassasjer lettare skadd i kollisjonen.

Katie Wright, mora til avdøde Daunte Wright, seier passasjeren var kjærasten til sonen.

Politisjef Tim Gannon seier at Wright vart skoten ved eit uhell. I ein politivideo av hendinga ropar betjenten som skaut han, fleire gonger at ho skal skyte med ein elektrosjokkpistol før ho fyrer av eit skot. Deretter verkar ho sjokkert over at det vart skote med kuler.

Det er uklart om det vil takast ut noka sikting mot politibetjenten, og Gannon vil ikkje seie om ho får sparken etter at etterforskinga av saka er fullført.

Borgarmeister Mike Elliott kallar skytinga «svært tragisk» og seier at politibetjenten bør få sparken.

– Vi har ikkje råd til å halde fram med å gjere tabbar som fører til tap av menneskeliv, seier han.

George Floyd-rettssak

Det er allereie spent stemning i og rundt Minneapolis medan rettssaka mot politimannen Derek Chauvin går føre seg.

Han er tiltalt for å ha drepe George Floyd i mai i fjor. Floyd vart fastslått død ved framkomsten til sjukehuset etter at Chauvin hadde pressa kneet sitt mot halsen til Floyd i rundt ni minutt under ein arrestasjon.

Dødsfallet utløyste Black Lives Matter-demonstrasjonar og opptøyar over store delar av USA.

Hyra advokaten til Floyd-familien

Brooklyn Centers borgarmeister Mike Eliott kallar skytinga «svært tragisk» og lovar å gjere alt som står i hans makt for at rettferda blir fullbyrda.

Elliott kunngjorde måndag kveld at byrådet har bestemt at kontoret hans tek over styringa av politiet. Samtidig har kommunaldirektøren i byen, som har ansvar for politiet, fått sparken.

Familien til Wright har hyra inn Ben Crump, som representerte familien til George Floyd i deira sak mot styresmaktene i Minneapolis. Familien til Floyd fekk 27 millionar dollar i forliket.

– Denne dødelege valdsbruken var fullstendig unødvendig og umenneskeleg, seier Crump i ei fråsegn.

