Finske ekspertar skal vurdere AstraZeneca-vaksinen

utenriks

Den nasjonale ekspertgruppa for vaksinespørsmål skal blant anna vurdere om aldersgrensa bør endrast, ifølgje finske medium.

I tillegg skal dei ta stilling til handteringa av dei som så langt har fått éin dose av vaksinen. Ei avgjerd er venta onsdag.

Til liks med Finland har òg ei lang rekkje andre land valt å berre tilby AstraZeneca-vaksinen til menneske over ein viss alder. Grensa varierer frå land til land. Bakgrunnen for praksisen er bekymringa rundt ein mogleg auka risiko for blodpropp blant dei som har fått vaksinen.

Styresmaktene i Noreg har inntil vidare valt å stanse all bruk av vaksinen.

