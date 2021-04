utenriks

Det 200.000 tonn store konteinarskipet Ever Given gjekk på grunn under ein sandstorm 23. mars og blokkerte all ferdsel gjennom Suezkanalen i seks dagar.

Lloyd's List har berekna at det dagleg vart halde tilbake varer til ein verdi av over 80 milliardar kroner som følgje av grunnstøytinga.

Egypt hevdar på si side å ha tapt inntekter på mellom 100 og 130 millionar kroner dagleg medan kanalen var blokkert og har inntil vidare teke beslag i skipet.

(©NPK)