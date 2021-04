Den kinesiske eksporten auka over 30 prosent

utenriks

Det viser nye tal frå kinesiske tollstyresmakter. Importen vaks endå kraftigare og var i mars 38,1 prosent høgare enn i same periode i fjor.

Ein talsmann for tollstyresmaktene seier det er positivt at verdsøkonomien og handelen er i betring og at tilliten til marknadene veks.

I januar og februar var veksten i kinesisk eksport og import endå kraftigare målt mot same periode i fjor. Kina var landet som først vart ramma av koronapandemien, samtidig som landet ganske raskt fekk kontroll over smittespreiinga med svært strenge og inngripande tiltak.

