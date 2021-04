Protestar og portforbod etter at politi skaut mann ved Minneapolis

utenriks

Minneapolis er prega av rettssaka mot politimannen Derek Chauvin, som er tiltalt for å ha drepe George Floyd i mai i fjor.

Søndag kveld samla fleire hundre personar seg utanfor politistasjonen i Brooklyn Center, ein forstad nordvest for Minneapolis. Politiet skaut tåregass mot demonstrantane, ifølgje ein AFP-journalist på staden.

Mora til Daunte Wright (20) sa til folkemengda at sonen vart skoten av politiet før han sette seg i bilen og køyrde bort, krasja og seinare vart erklært død.

Forsøk på arrestasjon

Minnesota-politiet stadfestar at dei stoppa ein mann tidleg søndag ettermiddag for brot på trafikkreglane, men vil ikkje identifisere han. Då politiet fann ut at det fanst ein rettsleg ordre mot han, prøvde dei å arrestere mannen.

Men mannen gjekk inn igjen i bilen sin og køyrde bort, då ein politibetjent skaut og trefte føraren, ifølgje politiet. Bilen skal ha køyrt fleire kvartal før den krasja med ein annan bil.

Ein kvinneleg passasjer er sendt til sjukehus utan livstruande skadar, legg politiet til.

Sorg og protest

Etter hendinga samla Wrights familie og venner seg for å sørgje og trøyste kvarandre saman i Brooklyn Center. Demonstrantar som bar på flagget til Black Lives Matter-rørsla, hoppa på politibilar, konfronterte politibetjentar og gjekk roleg i rekkjer med hendene i vêret.

Seinare braut politiet opp ein protest utanfor politistasjonen. Brooklyn Centers ordførar Mike Elliott kallar politiskytinga tragisk.

– Vi ber om at demonstrantane held fram med å vere fredelege og at fredelege demonstrantar ikkje blir handterte med makt, seier han.

Ved midnatt vart nasjonalgarden utplassert på staden. Elliott innførte portforbod frå klokka 1 til 6 måndag morgon lokal tid.

– Vi ønskjer å forsikre oss om at alles tryggleik blir teken vare på. Hald dykk trygge og dra heim, skreiv ordføraren på Twitter.

George Floyd

Helgas skyteepisode fann stad samtidig som rettssaka mot politimannen Derek Chauvin går føre seg. Rettssaka starta i Minneapolis førre månad. Chauvin (44) er tiltalt for å ha drepe afroamerikanske George Floyd i mai i fjor.

Floyd vart stadfesta død ved framkomst på sjukehus etter at Chauvin pressa kneet sitt mot Floyds nakke i ni og eit halvt minutt under ein arrestasjon.

Dødsfallet utløyste Black Lives Matter-demonstrasjonar og opptøyar over store delar av USA.

Chauvin risikerer lang fengselsstraff dersom han blir funnen skuldig.

