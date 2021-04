Prestar og nonner bortførte i Haiti

utenriks

To av dei sju bortførte er franske statsborgarar, opplyser bispemøtet i landet.

Prestane og nonnene vart bortførte søndag morgon i kommunen Croix-de-Bouquets utanfor hovudstaden Port-au-Prince. Dei var på veg til ordineringa av ein ny sokneprest, opplyser pater Loudger Mazile til nyheitsbyrået AFP.

Styresmaktene mistenkjer at den væpna gruppa 400 Amwozo – som har stått bak fleire bortføringar – har teke dei sju geistlege, seier ei kjelde i politiet. Bortføringar med krav om løysepengar har vore eit aukande problem i Port-au-Prince og andre regionar dei siste månadene og speglar den aukande innverknaden til væpna gjengar i landet.

– Dette har gått for langt. Desse umenneskelege handlingane må stanse. Kyrkja står saman med og ber for offera for denne avskyelege handlinga, seier biskop Pierre-Andre Dumas.

I mars erklærte regjeringa unntakstilstand i ein månad i håp om å vinne att kontrollen over dei gjengkontrollerte områda og hovudstaden.

