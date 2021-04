OPCW-gransking: Syrias regime brukte kjemiske våpen i 2018-angrep

utenriks

OPCWs etterforskarar konkluderer med at einingar tilhøyrande det syriske luftforsvaret brukte kjemiske våpen i Saraqeb i Idlib-provinsen 4. februar 2018, heiter det i ei fråsegn frå den Haag-baserte organisasjonen.

– Rapporten konkluderer med at det er rimeleg grunnlag for å tru at eit militærhelikopter frå det syriske luftforsvaret ramma den austlege delen av Saraqeb rundt klokka 21.22 den 4. februar 2018 ved å sleppe minst éin behaldar, heiter det i uttalen på måndag.

– Sylinderen gjekk sund og det slapp ut klorgass over eit stort område, noko som ramma tolv namngitte personar, uttaler OPCW.

Rapporten måndag er den andre i rekkja frå OPCW om bruk av kjemiske våpen i Syria. Den første rapporten kom for eitt år sidan. Då slo organisasjonen fast at president Bashar al-Assads luftforsvar brukte sarin og klorgass i to angrep mot landsbyen Lataminah i mars 2017.

