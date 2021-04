England opnar dørene

utenriks

Dermed tek storparten av Storbritannia eit stort steg i retning gjenopning. Landet har vore hardt ramma av pandemien, men dei siste månadene har svært mange vorte vaksinerte.

Det blir venta stor pågang hos frisørane, meir enn tre månader etter at folk igjen fekk beskjed om å halde seg heime.

Mange vil truleg òg nytte høve til å shoppe. Til no har det berre vore mogleg i butikkar som sel heilt nødvendige varer.

– Blir flott å sjå folk

I Askrigg i Nord-England er Louise Porter klar for å opne tappekranene på puben The Crown Inn.

– Det skal bli flott å sjå alle saman igjen, seier ho til nyheitsbyrået AFP.

Dei som vil ta ein øl, må likevel trasse aprilvêret og sitje utandørs. Same regel gjeld for restaurantane.

Framleis gjeld ei rekkje smitteverntiltak òg for bedrifter som no får opne dørene igjen. Dei som skal shoppe, må truleg gjere det åleine eller saman med personar dei bur med, ifølgje avisa The Telegraph.

17. mai

Også i Skottland, Wales og Nord-Irland blir tiltaka trappa ned – men ikkje fullt så raskt som i England.

Statsminister Boris Johnson har lagt ein plan der målet er full gjenopning innan 21. juni. Neste nedtrapping i tiltaka i England vil truleg bli 17. mai.

Johnson hadde eigentleg tenkt å feire måndagen med ei øl på ei uteservering, eitt år etter at han vart utskriven frå sjukehus etter å ha vore alvorleg koronasyk. Men den planen vart skrinlagd etter prins Philips bortgang.

Samlast til bønn

I tillegg til treningssentera får òg engelske symjebasseng opne igjen. Det gjer òg bibliotek og dyrehagar.

Britiske muslimar kan samlast til bønn under feiringa av ramadan denne veka, føresett at smittevernreglar blir overhaldne.

Nattklubbar, kinoar og teater må framleis halde stengt. Utanlandsferiar er førebels heller ikkje lov.

Sidan pandemien ramma Storbritannia, er 4,3 millionar smittetilfelle og over 127.000 dødsfall registrerte. Samtidig går vaksinasjonen raskt, og over 60 prosent av den vaksne befolkninga har fått første vaksinedose.

