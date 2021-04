Eksplosivt utbrot frå vulkanen på St. Vincent

utenriks

Utbrotet fann stad litt etter klokka 4 natt til måndag lokal tid, opplyser styresmaktene på Facebook. Det skal ha vore det kraftigaste så langt sidan vulkanen vakna til liv før helga.

Ein kraftig eksplosjon skaka området, og ned frå vulkanen kom det pyroklastiske straumar – glovarme gassar og partiklar i høg fart.

– Dette øydelegg alt på sin veg, seier Erouscilla Joseph, direktør for det seismologiske forskingssenteret ved University of the West Indies.

Ordre om å evakuere

Joseph samanliknar det eksplosive utbrotet med eit som fann stad i 1902. Det kosta 1.600 menneske livet.

Måndag har det førebels ikkje komme meldingar om omkomne eller skadde. Men styresmaktene har enno ikkje oversikt over situasjonen.

Om lag 16.000 menneske i området ved vulkanen fekk ordre om å evakuere førre veke. Eit ukjent tal har likevel nekta å forlate heimane sine.

Nytt krater

Richard Robertson, som også jobbar ved det seismologiske forskingssenteret, seier to såkalla lavadommar vart øydelagde i utbrotet natt til måndag. Samtidig vart det danna eit nytt krater.

Også Robertson peikar på at dei pyroklastiske straumane kan gjere stor skade.

– Alt som eventuelt var der – menneske, dyr, kva som helst – det er borte no, seier han.

Utan straum og vatn

Utbrota frå vulkanen La Soufriere byrja før helga. Store område på øya har vorte dekt av oske, og mange innbyggjarar var søndag utan straum og vatn.

Drikkevasskjelder har vorte forureina med oske, og styresmaktene har i staden prøvd å bore etter vatn og føre det ut til befolkninga med lastebilar.

– Det er kjedeleg å vere utan straum, men det går. Verre er det med vatn, sa nordmannen Thor Magnus Lie på telefon til NTB søndag. Han bur på St. Vincent saman med kona Monica.

– Det er grått og oske overalt. Det er ikkje veldig god sikt for å seie det sånn, fortalde Monica Lie.

