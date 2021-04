utenriks

Leiaren for Revolusjonsgarden, general Hossein Salami, er blant dei som blir underlagde sanksjonar. Ifølgje EU har Salami skulda for grove brot på menneskerettane. Sanksjonane inneber visumrestriksjonar og frosne eigardelar.

Iranske tryggingsstyrkar slo brutalt ned på demonstrasjonane i november 2019. Leiaren for tryggingskomiteen til den iranske nasjonalforsamlinga har tidlegare oppgitt at over 200 personar døydde i samband med demonstrasjonane.

(©NPK)