CDU-leiinga ønskjer Laschet som ny tysk statsminister

utenriks

Det opplyser Volker Bouffier, leiar for delstatsregjeringa i Hessen, til nyheitsbyrået DPA.

Sjølv om CDUs leiar oftast òg blir statsministerkandidat, er dette ikkje sjølvsagt hos dei tyske kristendemokratene.

CDU samarbeider svært tett med søsterpartiet CSU i Bayern. Og også CSU-leiar Markus Söder ønskjer å bli statsministerkandidat.

Leiinga i dei to partia sat i separate møte måndag. Både Laschet og Söder erklærte offisielt dagen før at dei ønskjer å stille til val, men dei lova òg å bidra til at spørsmålet blir raskt avklara.

Det er likevel uklart når ei endeleg avgjerd vil bli teken.

Partia vil stille med éin felles statsministerkandidat før valet seinare i år. Merkel gjekk av som partileiar i 2018 og ønskjer heller ikkje å halde fram som regjeringssjef.

