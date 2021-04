Australia gir opp vaksinemål

utenriks

Årsaka er ei tilråding om at alle under 50 år skal vaksinerast med vaksinen frå Pfizer/Biontech, og ikkje AstraZeneca, ifølgje nyheitsbyrået.

Den australske regjeringa, som hadde satsa på å primært vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, har ikkje sett nokon nye mål for vaksinasjonsprogrammet, skriv statsminister Scott Morrison på Facebook søndag.

– Sjølv om vi gjerne skulle sett at desse dosane vart sette innan året er omme, er det ikkje mogleg å setje slike mål, gitt uvissa, skriv han.

Styresmaktene i Canberra endra tilrådingane sine torsdag, etter at EUs legemiddeltilsyn EMA gjekk inn for at blodproppar med få blodplater bør førast opp som ein svært sjeldan biverknad av AstraZeneca-vaksinen. EMA tilrår likevel framleis bruk.

Australia, som prøver å skaffe seg dobbelt så mange dosar av Pfizer-vaksinen, hadde opphavleg mål om å ha vaksinert heile befolkninga innan november.

Vaksinasjonen i landet byrja langt seinare enn i enkelte andre land, delvis fordi landet har hatt relativt lite smitte, med litt under 29.400 registrerte tilfelle og 909 dødsfall blant koronapasientar sidan pandemien nådde landet.

(©NPK)