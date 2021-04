19 drepne i samanstøytar i Papua Ny-Guinea

utenriks

Uroa oppstod då to klanar møttest i byen Kainantu torsdag for å underteikne ein fredsavtale i ein konflikt om landeigedommar som har gått føre seg i fleire månader, opplyser den regionale politisjefen Michael Welly. Ein krangel mellom to kvinner utvikla seg til «et slag» som kosta tolv menneske livet.

Dagen etter vart ytterlegare sju personar drepne då ein granat gjekk av. Deretter vart fleire bustader brende ned som hemn, skriv avisa Post Courier.

Welly seier stammane som er involverte i konflikten har innført ei mellombels våpenkvile etter at spesialsoldatar vart sende til området. Han håpar dei vil leggje ned våpena eller overgi seg, men trur ikkje det er nært føreståande. Politisjefen i landet David Manning seier alle dei involverte vil bli tekne hand om, men innrømmer at meir må gjerast for å rydde opp i problemet med ulovlege våpen.

Stammekonfliktar oppstår hyppig i høglandet i Papua Ny-Guinea. Tilgang på automatvåpen har gjort konfliktane meir dødbringande og har auka valden.

(©NPK)