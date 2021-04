WHO: Ikkje nok data på kva som skjer når dosar frå ulike vaksinar blir kombinerte

utenriks

– Det finst ikkje adekvate data for å kunne seie om dette er noko som kan la seg gjere, så moglegheita for å byte mellom vaksinar er ikkje noko vi kan gi tilrådingar om, seier talskvinne for WHO, Margaret Harris, på ein pressekonferanse fredag.

Fleire land har endra retningslinjene for bruk av AstraZeneca-vaksinen slik at han no berre blir tilrådd for personar over ein viss alder. Det har skapt uvisse om kva ein bør tilby yngre personar som ventar på andre dose etter å ha fått første dose med AstraZeneca-vaksinen.

Frankrike har allereie bestemt at personar under 55 år skal få andre dose frå ein annan vaksine.

