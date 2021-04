utenriks

– Å bruke makt for å frigjere mellombels okkuperte territorium vil føre at mange sivile blir drepne og til store tap for militæret, noko som er uakseptabelt for Ukraina, seier Ruslans Khomchak, som er sjef for generalstaben i det ukrainske forsvaret.

Uttalen kjem medan frykta for ei opptrapping av den langvarige konflikten aukar.

