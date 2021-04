Rapparen DMX er død

utenriks

Familien hans kunngjorde dødsfallet fredag. Det eigentlege namnet til artisten var Earl Simmons, og han har lenge slite med rusavhengnad.

Han har lege på intensivavdeling på sjukehus etter eit hjarteanfall førre veke.

DMX var kjend for hittar som «Ruff Ryders’ Anthem» og «Party Up (Up in Here)". Mange av tekstane handla om det harde livet på gata i amerikanske storbyar.

Etter at han slo gjennom på slutten av 1990-talet, gav han ut sju album, og fleire av dei gjekk til topps på hitlistene. Han vart Grammy-nominert tre gonger.

I tillegg til musikkarrieren hadde Simmons roller som skodespelar i ei rekkje filmar.

(©NPK)