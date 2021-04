Klesgigantar blir skulda for å tene på kinesisk tvangsarbeid

utenriks

Skuldingane er retta mot Uniqlo, SMCP, Inditex – som mellom anna eig Zara – og skomerket Skechers. Eit knippe organisasjonar hevdar dei multinasjonale selskapa skjuler tvangsarbeid og lovbrot mot menneskja knytt til produksjonen.

Det er ikkje kjent korleis selskapa stiller seg til påstandane, som blir sette fram av organisasjonane Sherpa, Ethique og Det europeiske uigurinstituttet i Paris. Også ei uigurkvinne som har sete i ein leir i kinesiske Xinjiang, står bak den formelle klaga.

– Medskuldige

I ein felles uttale seier dei at dei gir franske styresmakter bevis for at dei fire selskapa er involverte i bruken av tvangsarbeid som dei hevdar uigurar blir utsette for i kinesiske leirar.

– Vi fordømmer at desse aktørane kan gå fri for straff, stilte overfor overgrepa som blir gjorde som ein del av den økonomiske globaliseringa, seier organisasjonane. Dei skuldar selskapa for å halde fram med å selje varer med bomull produsert i Xinjiang og seier produsentane dermed er «medskuldige i dei alvorlege brotsverka som vert gjorde der».

Ifølgje uttalen vil det bli levert inn fleire liknande formelle klager i europeiske land dei kommande månadene.

Internert

Rettsgrupper seier minst ein million uigurar og andre frå hovudsakleg muslimske minoritetsgrupper har vorte internerte i Xinjiang nordvest i Kina.

Kina blir òg skulda for tvangssterilisering og tvangsarbeid. Landet avviser alle påstandar om overgrep og seier tiltak i Xinjiang er nødvendige for å kjempe mot ekstrem terrorisme.

(©NPK)