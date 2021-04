Indonesias president besøkjer syklonramma øy

utenriks

Like etter å ha landa på flyplassen i Sikka i provinsen Aust-Nusa Tenggara, gjekk president Joko Widodo om bord i eit helikopter som tok han med til øya Lembata.

Her utløyste syklonen mellom anna eit skred med restar etter eit vulkanutbrot sist søndag.

Presidenten lova at alt vil bli gjort for å finne dei sakna, men innrømde at leitearbeidet i eit område som er fullt av stein, kan bli vanskeleg.

Før han drog av garde, sa Widodo at han vil sørgje for at regionale styresmakter får moglegheit til å overvake vêrmeldingar slik at dei kan varsle innbyggjarar om moglege farar.

Syklonen utløyste både flaum og jordskred. Verst ramma er øyane Adonara, Lembata, Alor, Malaka og provinshovudstaden Kupang. Området ligg aust for turistøya Bali og like ved Aust-Timor, som også vart hardt ramma av uvêret. Der mista minst 27 menneske livet.

(©NPK)