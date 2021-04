Endå ein dyster rekorddag i Brasil

utenriks

Det høge dødstalet kjem samtidig som det er mangel på vaksinedosar, sjukehusa er nær ved å bli overbelasta, og presidenten i landet Jair Bolsonaro seier det ikkje blir noka nasjonal nedstenging, skriv Reuters.

Brasils offentlege helsevesen har vist teikn til å bryte saman på grunn av dei mange koronapasientane. Ei undersøking frå organisasjonen for det private sjukehuset i landet (ANAHP) antydar at sjølv dei mest velståande sjukehusa opplever kritisk medisinmangel.

Tre av fire private sjukehus seier dei har medisinar for ei veke eller mindre for å behandle koronapasientar. Det inkluderer oksygen, bedøving og medisinar for intubering, ifølgje undersøkinga blant 88 av ANAHPs medlemssjukehus i heile landet.

