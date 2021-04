EUs legemiddeltilsyn ser på ny mogleg AstraZeneca-biverknad

utenriks

Det er meldt om fem tilfelle av den sjeldne tilstanden, som inneber at væske lek frå blodårene, opplyser EMA i ei pressemelding. Syndromet fører til at vev svell opp og blodtrykket fell.

Det er førebels ikkje klart om det er nokon årsakssamanheng mellom vaksinasjon og dei innrapporterte tilfella av kapillært lekkasjesyndrom, skriv EMA.

Tryggingskomiteen PRAC skal evaluere alle tilgjengelege data for å sjå om ein årsakssamanheng kan stadfestast eller ikkje. Dersom ein slik samanheng blir stadfesta eller blir sett på som sannsynleg, vil det krevje tiltak for å minimere risikoen, noko som vanlegvis skjer ved at pakningsvedlegget og produktskildringa blir oppdatert.

EMA vil komme tilbake med meir informasjon når vurderinga frå PRAC er klar, skriv tilsynet.

