Nesten 19.000 einslege barn kryssa grensa til USA i mars

utenriks

At så mange mindreårige kryssar grensa, er ei stor utfordring for amerikanske styresmakter. Mottaksapparatet har ikkje kapasitet til å ta dei imot, samtidig som Biden-administrasjonen har opna for at einslege barn og familiar med små barn kan bli verande i USA.

I tillegg til dei 18.663 einslege barna som vart stansa av grensevakter, vart ytterlegare 227 stansa ved offisielle grenseovergangar, noko som betyr at det totalt kom 18.890 mindreårige migrantar til USA i mars.

Talet på personar som vart arresterte ved grensa, auka med 70 prosent i mars. I alt vart 172.331 personar stansa, noko som er det høgaste talet på 15 år, ifølgje toll- og grensestyresmaktene (CBP).

CBP opplyser at nesten 104.000 av dei har vorte utviste, dei fleste til Mexico. Utvisingane skjer i samsvar med reglar som skal verne mot koronapandemien.

