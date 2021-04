utenriks

22.586 nye smittetilfelle er ny toppnotering for eitt døgn, ifølgje talsperson Sima Sadat Lari for helsedepartementet i Iran. Det er over 1.600 fleire smittetilfelle enn førre rekord, som vart sett dagen i førevegen.

Iran er blant landa i Midtausten som er hardast ramma av koronapandemien. Til saman har nesten 64.000 personar mista livet i landet etter å ha fått påvist koronasmitte.

(©NPK)