Australia og Filippinane stansar AstraZeneca-vaksinasjon av yngre

utenriks

Australias statsminister Scott Morrison seier han fekk tilrådingar frå ei ekspertgruppe torsdag kveld. Dei har komme fram til at Pfizer-vaksinen skal vere den føretrekte for folk under 50 år.

– Vi har teke nødvendige forholdsreglar basert på dei beste medisinske råda, seier Morrison.

Avgjerda til filipinane kjem som eit førebyggjande tiltak, opplyser styresmaktene der. Dei noterer i kunngjeringa at EUs legemiddeltilsyn EMA har sagt at sjeldne blodproppar med låge blodplater bør førast opp som ein svært sjeldan biverknad.

(©NPK)