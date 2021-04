WWF-rapport viser klimagevinst ved å kutte kjøtt

utenriks

Miljøorganisasjonen analyserte det gjennomsnittlege matforbruket til tyskarane mellom 2015 og 2018. Veganarar og vegetarianarar kom best ut med tanke på miljøpåverknad, men også dei som medvite valde å ete mindre kjøtt – men ikkje kutta det ut heilt – bidrog til reduserte utslepp.

Studien såg på såkalla fleksitarianarar, som åt 470 gram kjøtt i veka mot dei 817 gramma til gjennomsnittstyskaren. Ifølgje WWF kan ein halvering av kjøttforbruket kutte Tysklands karbonutslepp frå matproduksjon med 27 prosent eller 56 millionar tonn. Dersom alle la om til vegetarisk eller vegansk kosthald, kan utsleppa kuttast med rundt 100 millionar tonn, ifølgje organisasjonen. Det er nesten ein halvering frå dagens 210 millionar tonn.

Kjøtt- og meieriprodukt står for rundt 70 prosent av karbonutsleppa frå matproduksjon, opplyser WWF. Organisasjonen ber folk tenkje ein gong ekstra over kva dei et og ber den tyske regjeringa vurdere ein skatt på animalske produkt.

(©NPK)