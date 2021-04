Tidlegare soldatar dømde for kupp-medverknad i Tyrkia

utenriks

Dommane fall i ein domstol i Ankara onsdag der 497 personar har vore tiltalte. Mange av dei har tidlegare tilhøyrt vaktstyrken til presidenten.

Seks personar vart dømde til livsvarig fengsel under skjerpande omstende for brot på Grunnlova, ifølgje nyheitsbyrået Anadolu. Dette er den strengaste straffa i lova i Tyrkia, der dødsstraff er avskaffa.

32 tiltalte fekk andre typar livstidsdommar, og over hundre vart dømt til fengselsstraffer på opptil 16 år.

Rettssaka har gått føre seg sidan 2017. Kuppforsøket året før vart sett i verk av ein fraksjon i det tyrkiske forsvaret. Både i hovudstaden Ankara og storbyen Istanbul braut det ut kampar, men etter nokre timar kunngjorde Erdogan at kuppforsøket var hindra.

I rettsoppgjera etter kuppet har over 2.500 menneske vorte dømde til livsvarig fengsel. Over 100.000 personar har mista jobbane sine i offentleg sektor etter skuldingar om at dei støtta kuppet.

Blant dei som vart dømde til livsvarig fengsel onsdag, er den tidlegare majoren Osman Koltarla, som hadde ansvaret for tryggleiken i presidentpalasset då kuppforsøket fann stad. Fleire av dei andre skal ha medverka til at ei erklæring frå kuppmakarane vart lesne opp på statleg tyrkisk TV.

