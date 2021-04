Storbritannia stansar AstraZeneca-vaksinasjon av personar under 30 år

utenriks

Legemiddeltilsynet MHRA understrekar at AstraZeneca-vaksinen, som er utvikla i samarbeid med Oxford-universitetet, har store fordelar.

I Storbritannia var det fram til 31. mars sett over 20 millionar dosar av AstraZeneca-vaksinen. Av dei er det rapportert om 79 tilfelle av sjeldne blodproppar, 19 dødsfall, opplyser MHRA-leiar June Raine onsdag.

Som følgje av eit mogleg samband til den sjeldne tilstanden med blodpropp kombinert med få blodplater, vil personar mellom 18 og 30 år i staden få koronavaksine frå Biontech-Pfizer eller Moderna.

Elles veg fordelane ved AstraZeneca-vaksinen framleis opp for risikoen for det store fleirtalet», understrekar Raine.

Avgjerda vart kunngjord like etter at EUs legemiddeltilsyn EMA stadfesta at dei har funne eit mogleg samband mellom AstraZeneca-vaksinen og den sjeldne blodpropp-tilstanden.

EMA endrar likevel ikkje tilrådinga si om å bruke vaksinen på personar over 18 år og seier det er snakk om ein svært sjeldan biverknad.