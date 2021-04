Samsung forventar rekordresultat i første kvartal

utenriks

Den sørkoreanske teknologigiganten reknar med at driftsresultatet blir på 9,3 billionar won for perioden januar til mai. Det svarer til om lag 70 milliardar norske kroner. I same periode i fjor var resultatet på 6,45 billionar won.

Analytikarar peikar på at selskapet særleg fekk eit løft med lanseringa av Galaxy S21-serien i januar, meir enn ein månad tidlegare enn Samsung pleier.

Samsung Electronics er det største dotterselskapet i det gigantiske Samsung-konsernet, som igjen er det største familieeigde konsernet i Sør-Korea, som er den tolvte største økonomien i verda.

Omsetninga i Samsung svarer til ein femdel av Sør-Koreas bruttonasjonalprodukt

(©NPK)