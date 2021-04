Samlar bevis for overgrepet til militærjuntaen i Myanmar

utenriks

Kuppet 1. februar utløyste store protestar, og hundrevis av menneske er drepne av tryggingsstyrkane i landet under demonstrasjonar.

Ifølgje The Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) finst det bevis for omfattande brot på menneskerettane, mellom anna utanomrettslege avrettingar og tortur.

CRPH består av medlemmer av partiet til Aung San Suu Kyi, NLD, og seier at dei no vil leggje fram bevisa for FN-etterforskarar.

Gruppa meiner mellom anna å kunne bevise at militærjuntaen har stått bak over 540 utanomrettslege avrettingar, ti dødsfall blant fangar, tortur, ulovleg fengsling og uproporsjonal maktbruk mot demonstrantar.

Ifølgje menneskerettsorganisasjonen The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) i Myanmar er 581 sivile drepne og 2.700 arresterte sidan kuppet. Nærare 50 av dei drepne var mindreårige.

FNs tryggingsråd har fordømt maktbruken til militærjuntaen, men har ikkje innført sanksjonar mot kuppmakarane.

Russland og Kina meiner at sanksjonar ikkje er vegen å gå og argumenterer med at det kan bidra til å forverre forholda ytterlegare i Myanmar.

