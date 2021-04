Russland og USA raslar med sablane i nord

utenriks

– Russland rustar opp flybasar og radarinstallasjonar frå Sovjettida, byggjer nye hamner og redningssenter og utvidar flåten sin med atomdrivne og konvensjonelle isbrytarar, seier Pentagon-talsmannen Thomas Campbell til CNN.

Ifølgje Campell viser satellittbilete at Russland òg er i ferd med å ruste opp nettverket sitt av luft- og kystforsvarsanlegg for å kunne svare på angrep og styrkje forsvaret av områda sine i Arktis. Det bekymrar amerikanarane.

Militarisering

– Vi overvaker sjølvsagt dette svært nøye. Ingen er interesserte i ei militarisering av Arktis, seier ein annan Pentagon-talsmann, John Kirby, til DPA.

Han understrekar at USA har tryggingsinteresser i regionen som er svært viktige både for forsvaret i landet og som «ein potensiell strategisk korridor» mellom Asia, Europa og USA.

Klimaendringane har ført til issmelting og opna opp delar av regionen, der det skjuler seg store mengder olje og gass, og dessutan verdifulle mineral.

Ny sjørute

Issmeltinga i Arktis kan òg gjere Nordaustpassasjen isfri, noko som kan få store følgjar for skipstrafikken mellom Asia og Europa.

– Det kan endre global skipsfart og dermed òg frakta av over 90 prosent av alle varer i verda, seier Elizabeth Buchanan ved Deakin-universitetet i Australia til CNN.

Russland vil likevel kontrollere Nordaustpassasjen, noko USA misliker og hevdar er i strid med internasjonale avtalar for skipsfart.

Supervåpen

USA er òg bekymra for den russiske utviklinga av nye og avanserte våpensystem, som blir testa ut i nord.

Noko av det som bekymrar dei mest, og som blir omtalt som det nye supervåpenet til russarane, er den atomdrivne Poseidon 2M39-torpedoen.

Russland utviklar òg ein ny ubåttype for å frakte den anslagsvis 20 meter lange torpedoen, og Belgorod -ubåten skal etter planen vere klar til sjøsetjing i september.

Pentagon fryktar at Poseidon-torpedoen kan snike seg forbi det amerikanske forsvarssystemet og forårsake «ein radioaktiv tsunami» som vil gjere store kystområde i USA umoglege å bu på i fleire tiår.

Vellykka testar

Ifølgje leiaren for Etterretningstenesta i Noreg, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, er torpedoen rett nok i testfasen.

– Men det er eit strategisk våpensystem som kan styrast mot mål, og det har ei betydning langt utanfor den regionen han no blir testa i, seier han til CNN.

– Han ser ut til å vere ein realitet, seier professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudium i Noreg.

Ifølgje Pentagon har Russland den siste tida òg gjennomført vellykka testar av fleire andre nye våpen, mellom anna den hypersoniske kryssarraketten Tsirkon som kan nyttast mot sjømål.

– Tsirkon er ny teknologi og har hypersonisk teknologi, noko som gjer han vanskeleg å forsvare seg mot, seier Stensønes.

Amerikanske bombefly

Russland held fast på at dei har fredelege hensikter i Arktis, men viser òg til det dei omtaler som styrkeoppbygginga til USA og Nato i nord.

USA har stasjonert B-1 Lancer bombefly og rundt 200 soldatar på Ørland i Trøndelag og har òg nyleg gjennomført operasjonar aust i Barentshavet.

Ein atomdriven amerikansk Seawolf-ubåt dukka seinast i august opp utanfor Tromsø, noko som ifølgje forsvarsekspertar vart sett på som eit klart signal til Moskva sidan det då var fem år sidan førre gong den amerikanske marinen la ut eit foto av ein slik ubåt i overflatestilling.

Globus-radaren

Amerikanarane er òg i ferd med å ruste opp Globus-radaranlegget i Vardø, berre 50 kilometer frå grensa til Russland, og dei har personell stasjonert der.

Den oppgraderte radaren skal ifølgje Etterretningstenesta takast i bruk neste år, til protestar frå Russland som har nokre av dei viktigaste militærbasane sine på Kolahalvøya.

– Vi kjem til å gjennomføre gjengjeldingstiltak for å styrkje vår eigen tryggleik, slo ei talskvinne for russisk UD fast for to år sidan.

Det som no skjer i Arktis, kan vere eit ledd i desse tiltaka.

