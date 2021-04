Ny lavastraum frå islandsk vulkan

utenriks

Utbrotet sørvest i landet starta 19. mars då den første sprekken oppstod og lavaen byrja å strøyme ned i ein dal ved vulkanen. For to dagar sidan oppstod det to nye sprekkar og ei ny lita elv av lava 700 meter frå den første.

Den tredje lavastraumen er rundt ein meter djup og 150 meter lang. Den blir ein ny attraksjon for tusenvis av folk som har teke turen til Fagradalsfjall for å oppleve det dramatiske naturfenomenet på nært hald. Staden ligg rundt fire mil frå hovudstaden Reykjavik og er lett tilgjengeleg.

Staden vart stengt måndag på grunn av fornya aktivitet, men opna igjen onsdag morgon. Ekspertar trur utbrotet kan halde fram i fleire veker.

(©NPK)