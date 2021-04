Koronahjelp og selskapsskatt toppar dagsordenen til G20-ministrar

utenriks

Ministrane diskuterte ei koordinert gjenreising etter krisa og auka hjelp til dei fattigaste av dei koronaramma landa. Dagen før møtet justerte Det internasjonale pengefondet opp vekstprognosen sin etter pandemien til 6 prosent i år. Men veksten er ikkje likt fordelt, og låginntektslanda blir hengande etter.

Finansministeren i USA, Janet Yellen, har åtvara og sagt at pandemien kan reversere mykje av det som er oppnådd i kampen mot fattigdom dei siste åra. Øvst på dagsordenen for ministrane frå dei 20 mektigaste landa i verda er om dei skal forlengje den mellombelse stansen i betaling av renter på statsgjelda i dei fattigaste landa. Verdsbankens sjef David Malpass forventar ei siste forlenging ut året.

I tillegg ligg det an til ein diskusjon om ein global minstesats for selskapsskatt. Dette er eit mogleg tiltak som har fått ny vind i segla etter at Janet Yellen denne veka sa at USA stiller seg bak ideen.

Ei ytterlegare utfordring er å få på plass ein digital skatt for selskap som Amazon, Apple og Google. Det har komme signal om at Frankrike og USA nærmar seg ei semje, noko som kan leggje til rette for ein internasjonal avtale. Frankrike har tidlegare innført sin eigen digitalskatt, noko USA var svært misnøgd med.

(©NPK)